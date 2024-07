Jõhvi jalkameeskonna treener: võidaksime, kui mängijad trennis käiksid

Treener tõdes, et selles mängus ei tulnud absoluutselt midagi välja, kuid märkis samas, et Eesti tugevuselt kolmandas liigas, kus Phoenix mängib, on meeskondade tase ühtlane ja Phoenixile on jõukohane võita iga vastast. "Kuid selleks tuleb trennis käia. Kui mängijad ei tule trenni, siis pole võimalik midagi saavutada. Sellega on samamoodi, et kui keegi tahab tugevaid lihaseid, siis peab ta käima jõusaalis," tõi Vladimir Aga selle võrdlusega esile meeskonna probleemi.