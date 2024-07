Kalapääsu ehitamine Püssi paisu asemele läheb lahti

Kalapääsu rajamine Purtse jõele aitab tagada, et kalad saavad vabalt liikuda ja taastada oma loomulikud rändeteed. See on hädavajalik, et hoida jõe ökosüsteemi tervist ja tasakaalu, ütles kliimaministeeriumi projektijuht Mari Sepp. Lisaks toetab see tema sõnul varasemaid jõupingutusi, nagu Purtse jõe jääkreostusest puhastamine ja lõheliste taasasustamine, mis on juba toonud kaasa positiivseid muutusi.