Toila valla malevanoored panid püsti kogukonnakohviku

"Arvasin, et siia tuleb väga vähe rahvast," tunnistas Aaron. "Mina arvasin ka, aga vahepeal oli ikka hullumaja, tellimusi muudkui tuli," lisas Meribel. Tellimuste virvarris polnud ime, et vahepeal tekkis segadus, kellele tellitud toidud-joogid ette kanda. "Õnneks on kliendid toredad," kiitsid kohvikupidajad.