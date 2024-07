Eesti taasiseseisvumispäeva tähistatakse suursündmusega "ViruLaul 24"

Sündmuse kunstilise juhi, Ida-Virumaalt pärit dirigendi Hirvo Surva sõnul ühendavad need kontserdid muusika, eestikeelsed laulutekstid ning taasiseseisvumispäeva tähistamise piduliku meeleolu. ""ViruLaul 24" eesmärk on läbi muusika tuua Ida-Virumaa noori lähemale eesti kultuurile, heliloomingule ja keelele. Spetsiaalselt selleks sündmuseks loodud Ida-Virumaa noorte ühendkoor esitab eesti keeles Olav Ehala laule Leelo Tungla tekstidele. Pean väga tähenduslikuks, et see toimub just Ida-Virumaal ning osalt ka eesti keelt mitte emakeelena rääkivate lauljate esituses kõlavad kolm uut Ehala-Tungla laulu. See annab ühtlasi väärtusliku panuse meie koorilaulu traditsiooni," ütles Surva.