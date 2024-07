Sotsiaalkindlustusamet vähendab Kohtla-Järvel vastuvõtuaegu

"Kliendipöördumiste analüüs näitas, et meie kliendid külastavad klienditeenindusi üha vähem, samas on iseteeninduse ja alternatiivsete suhtluskanalite kasutamine märkimisväärselt kasvanud," selgitas sotsiaalkindlustusameti kliendisuhete ja teabehalduse osakonna juhataja Mare Sillaots.

Kevadine analüüs näitas, et klienditeeninduste külastatavus on oluliselt langenud. Aastatel 2021-2023 kasvas iseteeninduse kaudu pöördumiste arv 372% ja esinduste külastatavus langes ligi 30%. Sillaots kinnitas, et teenuse kvaliteet ei vähene: "Soovime pakkuda parimaid teenuseid seal, kus neid kõige rohkem vajatakse, optimeerides oma kohalolekut ja ressursside kasutamist."