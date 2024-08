Suri kauaaegne Narva Aleksandri kiriku pastor Villu Jürjo

"Kindlasti oli Villu Jürjo omajagu vastuoluline ja värvikas nii oma tegudes kui sõnades. See lähtus peamiselt sellest, et tõe ja õiguse eest seistes ei olnud ta kunagi valmis kergeteks kompromissideks. Kas kõik said tõest ja õigusest samamoodi aru, kui Villu, ei olnudki talle tähtis - tema jäi kindlaks oma põhimõtetele, ja mis peamine, oma usule Kristusesse," teatas Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma.