Mees loovutas kelmidele suure summa

Politseisse pöördus 54aastane mees, kellele oli helistanud end Smart-ID töötajana tutvustanud inimene ja selgitanud, et mehe andmeid kasutades üritati võtta laenu. Seejärel sai mees kõne end SEB panga töötajana esitlenud inimeselt, kes pakkus "laenukindlustust". Selleks paluti mehel allkirjastada leping ning ta sisestas küsitud PIN1 ja PIN2. Hiljem avastas mees, et tema kontolt on raha võõrale kontole läinud. Kahju on 4720 eurot.