Toila vald plaanib Voka ja Toila vahele kergliiklusteed

Vallaelanikud ootavad, et suuremate asulate vahed oleksid kergliiklusteedega kaetud, ütles Toila valla arendusnõunik Mehis Luus.

"Toila ja Voka on mõistlik kergliiklejatele ühendada kaldapealse teena, sest seal sõidab autosid oluliselt vähem. Proovime lahendada selle olemasoleva tee laiendusena ja küsisimegi transpordiametilt, kas ja kuidas see võimalik oleks," rääkis Luus, et seda teed pidi liiguvad näiteks Voka lapsed Toilasse kooli.