Suurkontsert "Viru laul 24" toob korraga lavale üle 200 muusiku

Kontsertidel solistina kaasa tegev Alika ütles, et ootab koos Ida-Viru ühendkoori ja Narva linna sümfooniaorkestriga lavale astumist suure elevusega. "Mulle on võimalus esineda sellisel mastaapsel ja Eesti jaoks olulisel sündmusel austav ülesanne. Eriti rõõmustav on, et üks kontsertidest toimub minu kodulinnas Narvas," kommenteeris Alika.

Sündmuse kunstilise juhi, Ida-Virumaalt pärit dirigendi Hirvo Surva sõnul ühendavad need kontserdid muusika, eestikeelsed laulutekstid ning taasiseseisvumispäeva tähistamise piduliku meeleolu. ""Viru laul 24" eesmärk on läbi muusika tuua Ida-Virumaa noori lähemale eesti kultuurile, heliloomingule ja keelele. Spetsiaalselt selleks sündmuseks loodud Ida-Virumaa noorte ühendkoor esitab eesti keeles Olav Ehala laule Leelo Tungla tekstidele. Pean väga tähenduslikuks, et see toimub just Ida-Virumaal ning osalt ka eesti keelt mitte emakeelena rääkivate lauljate esituses kõlavad kolm uut Ehala-Tungla laulu. See annab ühtlasi väärtusliku panuse meie koorilaulu traditsiooni," ütles Surva.