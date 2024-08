Narva VIII ooperipäevad pakuvad müstikat, loitse, armastust ja kirge

"See ooper on klassikaline draama, milles on nii armastust kui ka surma," rääkis Narva ooperipäevade kunstiline juht ja peakorraldaja Julia Savitskaja. "Lavaline kujundus ja sündmused on väga põnevad ja efektsed. Üks ooperi tegelane laval on järv. Libreto on kirjutanud näitleja Merle Jääger ehk Merca ning kuna ta on varem kirjutanud ainult näidendeid, on tema dramaatiline stiil tunda ka selles ooperis ja kohe algusest peale. Ooperis laulab ka Narva muusikakooli andekas 12aastane õpilane Lukian Orlov. Muusikaliselt saadab meie omaproduktsiooni traditsiooniliselt Narva sümfooniaorkester."