"Sel kontserdil ei olnud ühtegi venekeelset laulu. Ka see on Narvas võimalik. Ülejäänud Eestile on see kaua oodatud märk ja kinnitus: Eesti alguses on eesti keelel kindel koht!" sõnas Narva poliitik ja endine linnapea Katri Raik Põhjarannikule.