HARIDUS Lasteaiad lähevad uuest nädalast eestikeelseks. Kuidas päev otsa eesti keele lainel püsida?

Nii Väikemehes, mis asub Järve linnaosas, kui ka Oru lasteaias Muinasjutt ei tule muutused üleöö − eestikeelsuse poole on liigutud aastaid. Lasteaedades töötavad keelekümblusrühmad, samuti on kasutatud riigi pakutud programmi, mis on toonud vene õppekeelega rühma professionaalse eestikeelse õpetaja. Orul oli vaid kõige pisemate rühm siiani venekeelne.