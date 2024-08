Riik interneti viimisest elanikest eemale: Toila vald on ise süüdi

Maapiirkondadesse kiire interneti levik turutingimustel pole võimalik, mistõttu asus riik juba aastaid tagasi toetama paljudesse kohtadesse optiliste kaablite vedamist. Nüüd selgub, et reeglites on vead, mis võimaldavad riigi raha eest rajada taristut sinna, kus seda tarvis pole.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kinnitab, et Toila vald on ise süüdi selles, et riigi toel on kiire internetiühendus viidud kohtadesse, kus püsielanikke pole, kuna pani ühendust vajavate asulate nimekirja ka külad, kus asuvad aiandusühistud. Toila väitel tegid nad aga ammu ettepaneku aiandusühistud internetiga ühendatavate piirkondade nimistust välja arvata.