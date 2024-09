Kohtla-Järve plaanib Orule elurajooni

Linnapea Henri Kaselo sõnul oleks Oru kruntide müük Kohtla-Järve arendamise seisukohast mõistlik. "Piirkond on atraktiivne eelkõige oma rohelise keskkonnaga, seal on vaikne, läheduses on ilus mets, olemas on raudteeühendus. Tähtis tegur on ka maakonnakeskuse Jõhvi ja Toila lähedus. Sestap usume, et nii hoonestajad kui ka linnaelanikud ise võiksid olla huvitatud olemasoleva kinnisvara soetamisest," rääkis ta.