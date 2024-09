Kohtla-Järvel tegutseb nüüdsest kolm kõrgkooli

"Sellel, et kaks Tallinnas resideeruvat rakenduskõrgkooli kogunevad just Ida-Virumaal ühe katuse alla, et kohalikku ellu panustada, on sümboolne tähendus," ütles Tallinna tervishoiu kõrgkooli rektor Ülle Ernits. "Sotsiaaltööd ja tervishoidu Eestis veel koos ei õpita ega õpetata − me astume siin väga märgilise sammu edasi," lisas ta.