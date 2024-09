Oma firma loomine muutis pereisa usinaks õppijaks ja suurelt unistajaks

Kooliajal oli Mait Ojandu laisavõitu õppija, huvi ei olnud ja nii ta keskhariduseni ei jõudnudki. Autojuhina töötamast see ei takistanud.

"Ma olen kogu aeg "juhtival kohal" olnud," naerab ta, et on 12 aastat rooli keerates vist peaaegu kõike vedanud. Leiba ja liha ja posti ja... Metsaveo proovis ka ära, aga see talle ei sobinud.