JUHTKIRI Festivalid, mis muudavad Ida-Virumaa palet

Mitmed kultuurihuvilistest kohalikud inimesed on tunnistanud, et elu Sillamäel ja Narvas võiks olla kogu aeg samasugune nagu nende festivalipäevade ajal. Eks see näitab, kuivõrd olulised on need festivalid selleks, et tuua kohalike inimeste ellu uudsust ja värsket vaimu.