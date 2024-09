JUHTKIRI Haarakem uutest sportimisvõimalustest kinni!

Spordiga tegelemise võimalused on Ida-Virumaal viimase kümne aasta jooksul kõvasti paranenud. On valminud mitu ujulat, staadioni, spordihalli ja jõusaali. Lisaks on ehitatud juurde rattateid, tervise- ja matkaradu nõnda, et sportlikul viisil saab aega sisustada ka looduses, ilma et oleks vaja kulutada raha piletitele.