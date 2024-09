Järve kooli direktor lahkub ametist

Samas lisas ta, et kaks aastat Järve kooli juhina on talle olnud ühelt poolt väga huvitavad ja arendavad, aga samas ka rasked. "Julgeksin öelda, et ühed raskemad aastad minu töömehe elus," märkis Post, kes on varem juhtinud nii Elva gümnaasiumi kui Valga põhikooli.