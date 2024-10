Narva näitas uue koolimaja ehitamisele rohelist tuld

Uue koolihoone ehitamist toetab riik haridus- ja teadusministeeriumi näol. Põhjarannik on juba varem kirjutanud, et piirilinna võimud on valmis liitma Pähklimäe ja 6. kooli üheks asutuseks, ehitama nende tarbeks uue koolimaja, vanad koolihooned aga lammutama.