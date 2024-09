Kohtla-Järvel viidi politseisse vägivaldne purjutaja

Narvas ründasid mehed naist ja lapsi

28. septembril teatati politseile, et Narvas lõi 54aastane mees oma abikaasat.

29. septembril teatati politseile, et Narvas Hariduse tänaval lõi seni tuvastamata mees konflikti käigus kaht alaealist.

Narvas tehti müügitelk tühjaks

29. septembril avastati, et Narvas Rakvere tänaval asuvast müügitelgist on öö jooksul varastatud rätikud, kassasahtel, kott ja mapp koos dokumentidega. Esialgne vargusega tekitatud kahju on üle 700 euro.