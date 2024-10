Laupäeval 15. korda toimunud Jõhvi mihklilaadal on Tarmo Raidsalu alati kohal olnud. "Ainuke aeg, kui ma Jõhvit saan külastada, ongi mihklilaat," ütles ta, lisades, et Jõhvis läheb tal kirikuvärava juures müük ikka hästi. "Kaup on aus − ise toodame ja ise müüme. Jõhvi inimesed käivad jõulude ajal meie kaupa ostmas isegi Tartus Lõunakeskuses."