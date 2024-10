Riigikogu liige rajab Ida-Virumaale puidutöötlemistehase

Ishaya on üks nendest firmadest, kes said sel aastal Ida-Virumaale uue tööstusettevõtte loomiseks õiglase ülemineku fondilt toetust. Toetuse summa on üle 5,9 miljoni euro, mis katab ligikaudu poole tehase rajamise kuludest − kogu investeering ulatub 12 miljoni euroni. ""Olgem ausad, see toetus on oluline asi. Ega muidu ei oleks seda siin ette võtnud," tõdes Tamm.