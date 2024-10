Teadlased hakkavad uurima Ida-Viru inimeste keemilist koostist

Sotsiaalministeeriumi teatel tähendab inim-biomonitooring vere-, uriini- ja juukseproovide keemilist analüüsi, saadud tulemuste ning inimeste enda täidetud küsimustike analüüsi. Biomonitooring on ainuke täpne viis, saamaks teada, kui palju ja milliseid ohtlikke kemikaale on jõudnud inimeste kehasse. Uuritavad ained on muu hulgas raskmetallid, erinevad pestitsiidid, bisfenoolid, ftalaadid ning aromaatsed süsivesinike nagu benseeni, tolueeni, etüülbenseeni ja ksüleeni metaboliidid.