Kelm esitles end ohvrile tema tütrena

15. oktoobril helistas Kohtla-Järve elanikule kelm, kes esitles end naise tütrena. Ta väitis, et on sattunud avariisse ning peab pahanduste vältimiseks politseile andma 4000 eurot. Ka helistas naisele kelm, kes tutvustas end uurijana ning juhendas, kuidas raha üle anda. Kahju on umbes 4000 eurot. Politsei uurib kelmust kriminaalmenetluses.