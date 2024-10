Ministeerium püüab euromiljonitega ära hoida põlevkivitööstuse kokkutõmbumisega kaasnevat sotsiaalset kriisi

Sotsiaalministeeriumi välisvahendite osakonna juhataja Marilin Sternhof tõdeb, et Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslikud probleemid, sealhulgas suhteline vaesus, on juba praegu teravamad kui mujal Eestis ning väljumine põlevkivipõhisest majandusest ägestab neid veelgi ja niigi keeruline sotsiaalne olukord võib süveneda. "Ülemineku sotsiaalne mõju avaldub eelkõige põlevkivisektori töötajate ja nende perede heaolus. Põlevkivisektoris töötavates leibkondades elab umbes 16 000 inimest, kellest 3500 on alaealised, kusjuures 34 protsendis leibkondadest on ainult üks palgatulu saaja. Põlevkivisektori vähenemise tõttu on umbes 8000 inimesel otsene oht langeda allapoole vaesuspiiri," märkis ta.