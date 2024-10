Ukraina põgenik pidi lapsetoetuse saamiseks kohtusse pöörduma

Kohtus rääkis ukrainlanna, et kuna ta on sõjapõgenik, pole tal piisavalt eesti keele oskust, samuti juriidilisi teadmisi, et enda õiguste eest kohtus seista. Naise sõnul on nende pere ainsateks sissetulekuteks abikaasa palk, mis on 762 eurot, ning 160 eurot peretoetusi, mistõttu ei saa ta endale advokaadi palkamist lubada. Kogu raha kulub pere ülalpidamiseks.