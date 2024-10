Elukaaslase vägivallatsemise kohta valetanud naine saadeti teist korda trellide taha

Ida prefektuuri Kohtla-Järve piirkonnagrupi juht Anna Tihhomirova ütles, et 8. oktoobril sai politsei väljakutse Kohtla-Järve linna, kus 45aastane naine andis teada, et elukaaslane on tema suhtes vägivaldne. "Politseinike kohale jõudes selgus, et mingit vägivalda aset ei leidnud ning tegu oli teadliku valeväljakutsega. Naine on ka varem valeväljakutseid teinud," sõnas ta.