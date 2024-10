Kohtla-Järve aasta isa jäi tänavu taas valimata

"Tänavu oli konkursi kohta palju infot, seetõttu on raske öelda, miks kohtlajärvelased ei kasutanud võimalust isadele-vanaisadele väärilist tähelepanu osutada," sõnas Kohtla-Järve linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees Jelena Mutonen. "Olen kindel, et tunnustust väärivaid isasid ja vanaisasid on meie linnas küllaga. Kahjuks ei pane me igapäevaaskeldustes sageli tähele seda hoolt ja tähelepanu, millega vanemad meid ümbritsevad, pidades seda iseenesestmõistetavaks."