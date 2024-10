Ühistute huvi kasvab: Ida-Virumaa saab korterelamute uuendamiseks 15 miljonit

Taristuminister Vladimir Sveti sõnul on Ida-Virumaa korterelamute renoveerimine riigi jaoks erilise tähelepanu all ning selle aktiivsus on hakanud tasapisi kasvama. "Renoveerimishuvi on aidanud tõsta varasemast kõrgemad toetusmäärad võrreldes ülejäänud Eestiga, riiklik tugi omafinantseeringu rahastamisel ning ühistute järjepidev nõustamine," loetles taristuminister suurenenud aktiivsuse põhjusi. "Kogemus on ka näidanud, et mida rohkem inimesed oma kodumaju korda teevad, seda enam tulevad naabermajadki kaasa," lisas Svet.

Ka küttekulude kasvul on mõju renoveerimisele

Kasvanud huvis rekonstrueerimise vastu on oma osa ka küttekuludel, mis püsisid Ida-Virumaal pikka aega suhteliselt madalal tasemel, ent on nüüd samuti hüppeliselt tõusnud. "Lõpetasime läinud aastal oma kortermaja osalise renoveerimise ning praegu on näha, et renoveeritud maja laenumakse koos küttekuludega on ligikaudu samas suurusjärgus kui elada täiesti renoveerimata majas ja maksta ainult kütte eest," ütles ühe Narva korteriühistu juht Juri Rõbakov.

Lisaks esmaspäeval avanenud voorule saavad idavirulased praegu korterelamute rekonstrueerimiseks toetust taotleda veel 2024. aasta jaanuaris avatud voorust ning 2025. aasta jaanuaris on avanemas kolmaski taotlusvoor.