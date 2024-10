Riik taandub jälle Ida-Virumaalt: Jõhvi kohtumaja võidakse sulgeda

Eelmisel nädalal kutsus Viru maakohtu juhtkond kokku veebikoosoleku, kus töötajatele tehti teatavaks, et justiitsministeerium on kokkuhoiumeetmete raames ette andnud kindlad eelarvejuhised, mille järgi tuleb kohtul leida võimalusi kulude vähendamiseks 2026. aastal umbes 300 000 euro võrra. Järgmisel kahel aastal oleks summad veel suuremad. Öeldi, et arutusel on erinevad variandid: kas koondada viis kohtujuristi või kümme istungisekretäri või panna kinni Jõhvi kohtumaja, sest selle rendihind on väga kõrge ning sulgemine võimaldaks vajalikul määral kokkuhoidu. Sulgemine saaks selle plaani järgi teoks 2026. aastal.