Tuhandeid eurosid välja petnud kelmid tutvustasid end riigiametnikena

28. oktoobril helistas Narvas elavale naisele kelm, kes tutvustas end politseinikuna, väites, et naise ristitütar on põhjustanud avarii ning tema vangistuse vältimiseks on tarvis maksta 100 000 eurot. Usaldusväärsuse tõstmiseks helistas naisele ka teine kelm, kes väitis end olevatki tema abivajav ristitütar. Naine andis kelmidele 10 000 eurot.