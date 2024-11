NÄDALA KUJU Vallo Reimaa

Aga nii see on ning plaan on ajanud kopsu üle maksa eelkõige Jõhvi volikogu esimehel Vallo Reimaal, kelle elutöö on olnud Jõhvist piirkonnakeskuse kujundamine. Reimaa äraolekul läks asi käest ära, kui siinse võimu juures toimetas Ossipenko-Repinski liit ning pealinnas kiputi üha enam arvama, et Ida-Virumaa on sama mis Narva ja Narva on kogu Ida-Virumaa.