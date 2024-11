Taristuminister Vladimir Svet Narva küttehinnast: "See on kogu riigi probleem"

Praegu oleme otsustanud, kuidas Narva küttehinda käesoleval hooajal hoida. Edasi aga kerkib lähema kahe kuni nelja aasta ja ka kaugema perspektiivi küsimus. Minu meelest tuleb neid käsitleda eraldi. Nagu ma aru saan, on lahendused mõneks aastaks olemas, kuid need nõuavad riigipoolseid investeeringuid. Tulevikus aga on ikkagi vaja rajada mingi uus küttejaam ning ilmselgelt peaks see töötama gaasil, kuid võimalikud on ka mingid muud alternatiivid.