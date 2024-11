Kohtla-Järve tuntuim poliitik Valeri Korb jäi auto alla

Kohtla-Järve volikogu esimees Eduard Odinets oli küll õnnetuse paigas vahetult pärast selle toimumist, kuid ise seda ei näinud. "Ma ei teadnud, et see oli Valeri Korb. Jõudsime "halli maja" taha, kui nägime, et seal avarii oli juhtunud, kuid inimene oli juba kiirabiautos ja me ei näinud, kes see on. Arutasime veel omavahel, et äkki on keegi meie omadest," rääkis Odinets.