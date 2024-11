Jõhvi gümnaasium tähistab kümnendat aastapäeva rahvusvahelise konverentsiga

"Konverents on suunatud eelkõige vene taustaga õpilastele, et tutvustada neile rohkem Lääne- ja Kesk-Euroopat, kuhu vähesed satuvad. Puhkusereiside kaudu teatakse pigem Türgi kuurorte. Seetõttu olid konverentsile kutsutud koolid, kus vene õpilaste osakaal on suur, nagu näiteks Maardu ja Annelinna gümnaasium," selgitas konverentsi koordinaator Riina Vaht.