Vaimse tervise mured saavad kohalikul tasandil leevendust

Noorte seas esineb aina rohkem kliimaärevust − tunnet, et nad pärivad maailma, mis on täis kriise ja katastroofe. Kliimamuutuste ja ülemaailmsete kriiside tõttu muretsevad nad oma tuleviku ja võimaluste pärast, mis tõstab ärevuse ja depressiooni taset.

Kahjuks pole ühiskonda rusuvate probleemide lahenemist veel niipea loota ja kliima muutudes võivad pinged hoopis kasvada. Väga tõsine on ka eakate üksinduse probleem. Lisaks vajab paljude lastega perede vaimne heaolu parandamist − inimeste tundeid ja igapäevaelu mõjutavad stress ja majanduslike raskuste koorem.

Seetõttu on igati tervitatav, et riik laiendab kohalikul tasandil vaimse tervise teenuseid. 20. novembril kiitis riigikogu heaks sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, mille alusel jagab riik järgmisel aastal uutel ja võrdsetel alustel omavalitsustele raha vaimse tervise teenuste pakkumiseks.

Paljudele omavalitsustele on olnud väljakutseks teenuste ebaühtlane ja ebajärjepidev rahastamine. Kui senini pidid nad vaimse tervise teenuste tarbeks raha riigilt taotlema ja enamasti toimis põhimõte "Kes ees, see mees", siis edaspidi saavad kõik vallad ja linnad raha omavalitsuste toetusfondi kaudu. Arvestuse aluseks on elanike arv ja võitjateks ennekõike väiksemad omavalitsused. Senise taotlusvoorude süsteemi võttis riigikontroll kokku nii: "Kiired jalad ega nobedad näpud ei saa olla toetuse andmise mõõdupuuks."