Vaidlus sai alguse 2023. aasta 14. septembril peetud jahiseltsi koosolekul, kus tehti ettepanek keelata hageja osalemine sama aasta ühisjahtides. Jahimehele heideti ette ebaeetilist käitumist. Täpsemini seda, et ta edastas Alajõel tegutseva naaberjahiseltsi kohta, mille liikmed küttisid põdra, teadvalt ebaõiget informatsiooni, et jahiseltsi territooriumil on haavatud loom. See tõi kaasa Remniku jahiseltsi konflikti Alajõe jahimeestega.