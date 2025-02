JANEK PAHKA Hirm võimust ilma jääda on halvanud linnajuhtide otsustusvõime

Kui potentsiaalne investor tuli koos Ida-Viru investeeringute agentuuri (IVIA) esindajatega pakkuma ca 10 miljoni euro suurust investeeringut, et rajada meie tööstusparki biogaasijaam, oleks igas normaalses linnas selline pakkumine põhjustanud tõsist arutelu ja strateegilist planeerimist. Aga mitte Kohtla-Järvel.

Kohtla-Järve linnajuhid ei ole liidrid, nad on mugavuspoliitikud − inimesed, kes elavad ainult tänase päeva ja järgmise valimistulemuse nimel.

Meie linnajuhid ei suuda kaugemale mõelda oma pisikesest mugavustsoonist ning paanilisest hirmust valimiskaotuse ees. Kohtumine lõppes põhimõtteliselt sellega, et investorile näidati ust, andes selgelt mõista, et meie linna pole seda vaja, sest on valimisaasta. Selleks, et kas või hetkeks oma nägu säilitada, paluti teha keskkonnamõjude eelhinnang, jättes mulje nagu ollakse huvitatud.

Sellegi petliku mulje tegi põrmuks arengu- ja majandusteenistuse abilinnapea Aleksandr Keivabu, kes hakkas sotsiaalmeedias täiesti alusetult paanikat külvama, arutledes asjade üle, millest tal õrna aimugi ei ole.

Jätame kõrvale fakti, et biogaasijaamade tehnoloogia on arenenud nii kaugele, et keskkonnamõjud on minimaalsed ja hirm lõhna pärast on pigem rumal ettekääne. Küsimus on tegelikult selles, et linna juhivad inimesed, kelle prioriteet ei ole arengu edendamine, vaid toolist kramplikult kinni hoidmine. See ongi kogu probleemi tuum: otsustusvõimetus, argus ja täielik suutmatus mõelda kaugemale omaenda isiklikest huvidest.