Veebruar toob Jõhvi kontserdimajja maailmanimega muusikud

"Saksofonist ja helilooja Maria Faust on Eesti suursaadik maailmas. Kui praegu veel tuleb laia ilma muusikahuvilisele Eestist meelde kõigepealt Arvo Pärt, siis õige pea nimetatakse esimesena ehk hoopis Fausti," kirjutas Eesti Päevaleht mõned aastad tagasi, lisades, et suurema osa loendamatuid tunnustusi ja auhindu on ta küll pälvinud Taanis, kus elab ja töötab, ent ta on tuntud ka Eestis.

Ühendab jõud orkestriga

Neljapäeval, 13. veebruaril tuleb Maria Faust Jõhvi koos Sointi Jazz Orchestraga, mille kunstiline juht ja dirigent on Rasmus Soini. Altsaksofonist ja 18-liikmeline Sointi Jazz Orchestra on ühendanud jõud, et tuua kuulajateni Maria Fausti värskemad teosed ning uusimad arranžeeringud. Tema isikupärane loojakäekiri ühendab klassikalise, dzäss- ja tänapäeva muusika elemente.

Sointi Jazz Orchestra tegutseb alates 2013. aastast ning on sellest ajast peale oma värskendava repertuaariga rahvusvahelisel bigbändimaastikul üks erilisemaid tegijaid.

Disney filmide aegumatud meloodiad

Kolmapäeval, 26. veebruaril astub Jõhvis publiku ette The King's Singers, üks maailma tuntumaid vokaalmuusikaansambleid, kellega Eesti publik on varasemast tuttav. Seekordsel Eesti tuuril kõlavad nii ansambli püsirepertuaari kuuluvad teosed kui ka Disney filmidest tuttavad aegumatud meloodiad. Muu hulgas kuuleb muusikat filmidest "Lõvikuningas", "Mary Poppins" ning teisi animafilmidest tuttavaid viise.

Ansambli asutasid 1968. aastal kuus äsja kõrgkooli lõpetanud noort muusikut. Algkoosseisu kuulusid kaks kontratenorit, tenor, kaks baritoni ja bass ning nõnda on see siiani.

Ansambli kõige väljapaistvamaks omaduseks on muusikaline mitmekesisus. King's Singers esineb popmuusikaseadetega tihti televisioonis, lauljate britilik sarm ning muusikaline võimekus on võitnud kuulajate südameid kõikjal maailmas. Ansambel on teretulnud maailma suurimatel lavadel Londoni Royal Albert Hallist Sydney ooperimaja ja New Yorgi Carnegie Hallini.

Vokaalgrupi paljude saavutuste hulka kuuluvad ka kaks Grammy võitu, Emmy ja koht ajakirja Gramophone kuulsuste koja nimekirjas.

Kuni 14. veebruarini on pääsmed Eesti Kontserdi kevadhooaja kontsertidele kuni 30 protsenti soodsamad. Maria Fausti kontserdi kampaaniahind on vastavalt istekohale 18-22 eurot ja The King's Singersil 15-30 eurot. Piletit ostukorvi pannes tuleb valida hinnagrupp "Kampaania hind".