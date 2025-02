Haljastustöödega rahulolematu Narva linn on valmis teenindusfirma vastu kohtusse minema

Linnaametnikud: kvaliteet on endiselt halb

Narva linna ja Stell Eesti vahel sõlmitud lepingu kohaselt hindab tellija tööde kvaliteeti iga kuu linna haljasalasid üle vaadates. Iga mitterahuldav hinne vähendab ühe või teise piirkonna igakuist hooldustasu 5 protsenti. Kui avastatud puudusi ühe ööpäeva jooksul ei kõrvaldata, võib trahvisumma kerkida 10 protsendini.

Narva linnamajandusameti juhataja Natalja Šibalova rääkis juba mullu suvel, et neil on Stell Eesti tööde kvaliteedi kohta palju kaebusi. Näiteks juunis, mil ettevõte tööd alles alustas, said mitterahuldava hinde 51 teenindusobjekti, mis moodustab 41 protsenti tööde kogumahust. Mõningad objektid said sellise hinde korduvalt, mis tähendab, et puudusi määratud tähtajaks ei kõrvaldatud.

Nüüd tõdeb Šibalova, et olukord on mõnevõrra paranenud, kuid üldiselt jäänud endiseks.

"Linnal ja Stellil on koostööst ja koristustööde kvaliteedist erinevad arusaamad, kuid see ei ole põhjus, et linn peaks haljasalade, parkide ja kõnniteede hoolduse kvaliteedi nõudeid alandama või taganema oma õigusest nõuda teenindusfirmalt lepinguliste kohustuste nõuetekohast täitmist," kommenteeris Šibalova.

Ta rõhutas, et tööde mahud, tingimused ja tehnilised nõudmised olid hankes kirjas, nii et hankel osalejatel oli piisavalt aega nendega tutvuda, küsimusi ja vastuväiteid esitada ning oma võimeid hinnata.

Lepingut tühistada on keeruline, kuid võimalik

Šibalova sõnul kaalub linnavalitsus võimalust lõpetada leping Stell Eestiga enne tähtaega.

"Probleem on selles, et uue hoolduslepingu sõlmimiseks tuleb seaduse järgi riigihange korraldada, see aga võtab aega ning konkureerivate firmade vaidlustamispraktikat arvestades võib uue lepingu sõlmimine kõvasti venida," selgitas ta.

Seni on Narva linnamajandusamet piirdunud sellega, et võtnud Stell Eesti teenindusalast ära kõige probleemsemad territooriumid ja objektid. Nii näiteks otsustasid ametnikud talvise teehoolduse kehva kvaliteedi tõttu, et kaht Narva jaoks eriti olulist objekti − Raekoja platsi ja Stockholmi väljakut − ei hoolda edaspidi enam mitte Stell, vaid munitsipaalne OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus. Firma Amsten Grupp hooldada aga anti Narva sotsiaalabiameti ja rahvaste maja territoorium.

Mujal jätkab Stell Eesti Narva muruplatside, parkide, haljasalade ja lillepeenarde hooldamist.​