Kohtla-Järve tahab saada oma linna laulu

Laulu loomise ettepaneku tegi volikogu liige ja Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur. Linnapea Hendrik Kaselo sõnul on see hea algatus, mida linnavalitsus kavatseb toetada.

Kaselo märkis, et Kohtla-Järvega seotud laulu puudumine tuli muu hulgas esile jaanuaris linna kultuurimajas toimunud maakonna kultuuri- ja spordirahva tunnustusüritusel "Ida-Viru EHE". Seal esinenud vaskpilliansambli Brassical trompetimängija Mihkel Kallip rääkis, et neil on tavaks igas kohas, kus nad esinevad, kanda ette ka selle kohaga seotud muusikapala, aga Kohtla-Järve kohta nad sellist ei leidnud. Selle asemel esitasid nad tehisaju loodud heliteose, kuhu oli põimitud Ameerika laulja ja laulukirjutaja Billie Eilishi meloodia.

Hendrik Agur märkis, et linna oma laul tugevdaks elanike ühtsustunnet ja looks sümboli, mis peegeldab linna identiteeti ja kogukonnatunnet ning seob muusika kaudu eri rahvustest linnaelanikke. See võiks kõlada linna pidulikel aktustel ja sündmustel.

Laul võiks tema arvates olla selline, et selle esitamine oleks linnaelanikele lihtne ja suupärane ka vabal ajal. "Samuti võiks laulul olla eraldi seaded nii üksikinstrumendi, ansambli, linnaorkestri või mõne suurema orkestri saatel esitamiseks. Samuti erineva raskusastmega vokaalseaded. Ühtlasi võiks pärast laulu loomist laulu sisu järgi luua hea kunstilise tasemega temaatilise video, mis lisatakse linna brändingu mappi, kodulehele ja sotsiaalmeediasse," kirjutas Agur linnavalitsusele saadetud ettepanekus.

Laulu loomiseks soovitab Agur korraldada avaliku konkursi, mille peaauhind võiks olla 5000 eurot, et tekiks suurem huvi konkursil osalemise vastu. Kui esimesel katsel head laulu ei tule, jääks auhinnaraha välja jagamata ja tasuks hiljem uuesti üritada. "Ei tasu madala kunstilise tasemega heliteosega leppida, sest sellest ei ole ei rõõmu ega kasu, kui see inimestele ei meeldi ja kasutust ei leia," leidis ta, lisades, et püüda võiks selle poole, et loodava linna laulu esiettekanne toimuks sel aastal 15. juunil Kohtla-Järve sünnipäeval.