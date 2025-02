Pühapäeval sünnib taas Eesti suurim süda

Südamekampaania idee autor on tantsukooli JJ-Street asutaja Joel Juht, kelle sõnul on tegemist armsa traditsiooniga, mis äratab inimestes hoolivuse ja ühtehoidmise tunnet. Aastate jooksul on seda sündmust hakanud koordineerima aktiivsed spordijuhid, linnapead ja vallavanemad, noorsootöötajad, kultuuritegelased ja teised aktivistid.

Väärtustavad kodukandi rahvast

Kohtla-Järve tänavuse aktsiooni korraldaja on iluuisutamisklubi Ice Way. Klubi üks juhte ja aktsiooni algatajaid Jelena Derbneva sõnas, et selle positiivse algatuse mõte on tuua inimesed kokku ajal, mil meie ümber on palju väljakutseid ja katsumusi. "Äratada hoolivust, tulla peast südamesse ja väärtustada kodukandi rahvast. Olla koos, tunda ühtsust ja rõõmu. Meile, iluuisutajatele, meeldib igasugune aktiivne tegevus, kuid meid tõmbab enamasti ikka liuväljale. Iluuisutamine on meie riigis praegu tõusuteel, sestap korraldamegi ühes partneritega selle ürituse, et seda kaunist spordiala rohkematele inimestele tutvustada."