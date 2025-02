Narva muuseum pani haldushoone kulude kokkuhoiuks ajutiselt kinni

Tuletame meelde, et Narva kaugkütte hind on alates detsembrist kerkinud ligemale poolteist korda. Aasta varem kallines soojus piirilinnas veelgi suuremal määral.

Narva muuseumi juhatuse liige ja direktor Maria Smorževskih-Smirnova kinnitas, et haldushoone on eelmise aasta detsembrist tõepoolest suletud. Sinna on jäänud vaid valvur ja mõnikord käib mõni muuseumitöötaja seal asju ajamas. Tühjaks jäänud kabinettides on temperatuuri kõvasti vähendatud.