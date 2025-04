Vaivaras hävitati Saaremaalt leitud I maailmasõja keemiarelvajääke

Kuna sinepigaas on väga ohtlik aine, teavitati leiust ka Rahvusvahelist Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW). Keskkonnauuringute Keskuse analüüsid kinnitasid, et tünnides on hoiustatud sinepigaasi, kuid see on aja jooksul suuresti lagunenud ja pinnasega segunenud. Sellest tulenevalt andis OPCW Eestile loa käsitleda materjali kui ohtlike ainetega saastunud pinnast.

"On õnnelik juhus, et leidjad tünnidest teada andsid. See on näide, et metallist vaat, mis esmapilgul tundub vanarauana, võib tegelikkuses sisaldada midagi, mis on ohtlik nii leidjale kui ümbritsevale keskkonnale. Tänu teavitusele saime tünnide ohtlikust sisust õigel ajal teda ja saime selle koos päästeametiga ohutult ära viia ning nüüd ka neutraliseerida, ilma et keegi kannatada oleks saanud," ütles keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu.