Riik hakkab toetama uute kortermajade ehitamist Ida-Virumaal

Regionaal- ja põllumajandusministeerium leiab, et inimeste meelitamiseks väljapoole Tallinna ja Tartu regiooni on olulise tähtsusega tänapäevane elamufond. Samas pelgavad kinnisvaraarendajad nendesse kohtadesse investeerida kaasnevate riskide tõttu.

"Minu eesmärk on, et kõikjal Eestis oleks hea elada ning et tingimused selleks arenguks oleksid ka väljaspool Tallinna ja Tartu piirkonda. Tihti pärsib kaugemate piirkondade arengut just kaasaegse elamufondi puudumine. Alustame pilootprojektiga, et leida hea lahendus, kuidas koostöös erasektoriga sellistesse piirkondadesse uusi kortermaju rajada," selgitas regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.