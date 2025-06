See on päris märkimisväärne investeeringu summa ja küsimus on, kas ja millise ajaperioodi jooksul selline investeering võiks olla tasuv, sest kui investoril on võimalik investeerida 200 või 300 miljonit, kaalub ta erinevaid variante. Ja tõenäoliselt on praegu kiirema tasuvusajaga ikkagi investeeringud taastuvenergeetikasse, salvestusse kombineerituna, kui tehnoloogiasse, mille maksumus on päris kõrge.