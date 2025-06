Kas Jõhvi kohtumaja sulgemine jääb ära?

Ministeerium: kohtumaja sulgemist ei saa ikkagi välistada

Ent kas see tähendab, et Jõhvi kohtumaja töö suure tõenäosusega jätkub, ehkki võimalik, et väiksemal pinnal?

Justiits- ja digiministeeriumi avalike suhete nõunik Sessi Popel ütles Põhjarannikule, et kohtumajade asukohad on sätestatud justiits- ja digiministri määrusega "Maa- ja halduskohtute kohtumajade ning ringkonnakohtute asukohad" ning justiits- ja digiministril on pädevus määruses muuta kohtumajade asukohtasid üksnes kohtute haldamise nõukoja, mille esimees on riigikohtu esimees, nõusolekul.

"Justiits- ja digiministeerium on jätnud kohtute otsustada, kuidas ka 2026. aastaks ette nähtud kärpesumma kohtusüsteemis sisustada, mistõttu on kohtutel vajalik õigusmõistmise tagamiseks kaaluda kärpekohti ja kohtumajade sulgemine võib seetõttu olla üheks võimalikuks kärpeettepanekuks. Kohtute kärpeülesannet ei ole vähendatud. Kuniks kärpeülesanded ei ole täidetud, ei saa välistada ka kohtumajade [kõne all on ka Rapla kohtumaja sulgemine − E.K.] sulgemist," sõnas ta.

Jõhvi võimud protestivad kohtumaja sulgemise vastu

Eelmise aasta oktoobris teavitas Viru maakohtu juhtkond Jõhvi kohtumaja töötajaid, et justiitsministeerium on kokkuhoiumeetmete raames ette andnud kindlad eelarvejuhised, mille järgi tuleb kohtul leida võimalusi kulude vähendamiseks 2026. aastal umbes 300 000 euro võrra. Järgmisel kahel aastal oleks summad veel suuremad. Öeldi, et arutusel on erinevad variandid: kas koondada viis kohtujuristi või kümme istungisekretäri või panna kinni Jõhvi kohtumaja, sest selle rendihind on väga kõrge ning sulgemine võimaldaks vajalikul määral kokkuhoidu. Sulgemine saaks selle plaani järgi teoks 2026. aastal ning hoiaks aastas kokku 465 000 eurot. Kohtu töötajad aga asuksid tööle Rakvere ja Narva kohtumajas.

Sulgemise plaanile on teravalt vastu seisnud Jõhvi võimud. Jõhvi volikogu esimees Vallo Reimaa kirjutas volikogu seisukoha kaaskirjas, et Jõhvi kohtumaja on üks olulisemaid kohapealsesse terviksüsteemi kuuluvaid asutusi ning see on algusest peale mõeldud toimima koos teiste Jõhvis asuvate riigiasutustega. "Sellest tervikust ühe olulise osa väljavõtmine halvab ka teiste riigiasutuste tööd. Paratamatult järgneb varem või hiljem ka nende väljaviimine Jõhvist. See aga oleks katastroof Eesti riigi huvidele ning julgeolekule Kirde-Eestis, sest idapiiril asuv ning autonoomselt toimiv Narva juba ainuüksi oma asendi tõttu seda rolli täita ei suuda, rääkimata Rakverest. Tulemuseks on Ida-Viru keskregiooni kiirenev nõrgenemine ja veelgi tugevnev tõmbumine Tallinna suunas. Venekeelse elanikkonna jaoks aga kasvab Narva tähtsus, eestikeelse elanikkonna hüljatustunne suureneb (see on juba praegu kriitiline riigi tähelepanu koondumise tõttu Narva) ja lahkumine kiireneb ning veelgi raskemaks muutub mujalt Eestist kultuurierinevuste tõttu siia spetsialiste leida. Kõigele sellele lisandub julgeolekupoliitiliste riskide kasv," kirjutas Reimaa.