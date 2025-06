Perekond Raidma ühiseks hobiks on kirveviskamine

Kohtla-Järve gümnaasiumis õppiv Karol Raidma võitis mullu Inglismaal toimunud kirveviskajate maailmameistrivõistlustel naiste arvestuses hõbemedali. See on Eesti kirvespordi esimene medal täiskasvanute arvestuses maailmameistrivõistlustel. See on suur saavutus, arvestades, et maailmameistrivõistlustel sihtis medaleid 47 naist.

Läinud laupäeval, kui Mäetagusel avati väidetavalt maailma suurim ja moodsaim kirveviskamiskeskus, kus on nii 12rajaline sisehall kui ka väliala, võitis Karol esimest korda ka Eesti meistri tiitli, olgugi et hiljutine jalavigastus andis veel tunda.

Karoli sõnul on kirveviskamises edu saavutamiseks vaja aju ja keha head koostööd ning külma närvi. Kui mõni vise ka ebaõnnestub, siis tuleb see kiiresti unustada ja keskenduda järgmisele. "Iga vise on uus vise ja tuleb võtta end kokku. Ei tohi üle mõelda," rääkis ta sellest, kuidas heita kaheteraline kirves seina külge kinnitatud puupaku keskele.

Kirves, millega Karol võistleb, on tellitud Kanadast ja seda tuleb hoida samamoodi nagu mõni muusik oma pilli.

Üks põhjus, miks Karol sellise suhteliselt haruldase alaga tegeleb, on lihtsalt see, et see tuleb hästi välja. Aga teiseks kiidab ta kirveviskajate seltskonda. "Me oleme nagu üks suur pere. Väga tore on, et nii Eestis kui ka välismaal toetavad kõik üksteist. Need on väga ägedad ja toredad inimesed," kinnitab ta.