KAUNID KODUD 2025 Kuurortlinna ratsionaalne villa

Perenaine Ljudmila Barinova naerab, et palee sildi kinkis neile Inglismaal infotehnoloogia magistrantuuris õppinud poeg. Villa Ljudmila silt meenutab aga Hispaaniat, kuhu perele meeldib viimasel ajal sageli reisida. "Tahtsime fassaadi elavdada ja meie kliimasse värve tuua. Mõtlesin küll, et villa nimi võiks lühem olla, aga mees jäi endale kindlaks."

Mugavale pensionipõlvele mõeldes

"Elamispind on 145 ruutmeetrit ja ruumijaotus hästi läbi mõeldud. Maja kütab maasoojus, mis on väga ökonoomne. Pojal on kolmetoaline korter Narvas ja tütrel kahetoaline Tallinnas ning nende küttekulud on samasugused nagu meil," räägib Valeri.